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На севере Индии обрушился жилой дом

По последним данным, погибли 12 человек, еще 15 получили ранения. Двухэтажное здание рухнуло после взрыва бытового газа. Сейчас на месте происшествия идут поисково-спасательные работы. Экстренные службы не исключают, что под завалами еще могут находиться люди.

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