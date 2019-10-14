На севере Индии обрушился жилой дом

По последним данным, погибли 12 человек, еще 15 получили ранения. Двухэтажное здание рухнуло после взрыва бытового газа. Сейчас на месте происшествия идут поисково-спасательные работы. Экстренные службы не исключают, что под завалами еще могут находиться люди.