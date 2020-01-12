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На севере Индии произошло землетрясение

На севере Индии произошло землетрясение

Подземные толчки магнитудой 5,3 зафиксированы сегодня на территории союзной территории Ладакх, сообщает телеканал NDTV.

Толчки произошли на глубине около 10 км и продолжались несколько секунд.

Инцидент вызвал панику среди местного населения, люди выбегали из домов. Информация о жертвах или разрушениях не поступала.

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