На севере Индии произошло землетрясение

Подземные толчки магнитудой 5,3 зафиксированы сегодня на территории союзной территории Ладакх, сообщает телеканал NDTV.



Толчки произошли на глубине около 10 км и продолжались несколько секунд.



Инцидент вызвал панику среди местного населения, люди выбегали из домов. Информация о жертвах или разрушениях не поступала.



Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS



Есть чем поделиться? Пишите сюда

