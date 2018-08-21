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На севере Индонезии ликвидируют последствия мощных землетрясений

Сильнее всего пострадал остров Ломбок, где разрушены тысячи зданий. Регион покинули почти полмиллиона местных жителей. Сейсмологи предупреждают о десятках афтершоков. Количество жертв продолжает расти. По последним данным, удары стихии унесли жизни более 500 человек.

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