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На севере Испании столкнулись два пассажирских поезда

Пока известно об одном погибшем, это машинистка состава. Около ста человек пострадали. Трагедия произошла недалеко от Барселоны. Два поезда каким-то образом оказались на одних путях, хотя на этом участке есть рельсы в обоих направлениях. Причина ЧП выясняется. Железнодорожное сообщение в этом районе Каталонии приостановлено.

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