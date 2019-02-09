На севере Испании столкнулись два пассажирских поезда

Пока известно об одном погибшем, это машинистка состава. Около ста человек пострадали. Трагедия произошла недалеко от Барселоны. Два поезда каким-то образом оказались на одних путях, хотя на этом участке есть рельсы в обоих направлениях. Причина ЧП выясняется. Железнодорожное сообщение в этом районе Каталонии приостановлено.