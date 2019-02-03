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На севере Италии на смену снегопадам пришло мощное наводнение

Пострадали многие населенные пункты, которые расположены близ Болоньи. Сейчас там проводится экстренная эвакуация населения, в том числе с помощью вертолетов. Стихия обрушилась на Падаанскую равнину так стремительно, что застала врасплох многих водителей. Люди часами стоят в пробках.

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