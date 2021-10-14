На севере Кабула авария - город остался без электричества

Блэкаут в Афганистане. Столица страны погрузилась в темноту. Перебои в электроснабжении начались из-за аварии на севере Кабула. Была отключена подача электричества из Узбекистана в некоторые афганские регионы, а также в саму столицу. Сейчас специалисты работают над устранением проблемы. Электричество подают только в больницы и госучреждения. Ранее издание "Уолл Стрит Джорнал" сообщало, что правительство талибов не платит поставщикам за электричество, из-за чего к зиме Кабул может остаться вообще без света.