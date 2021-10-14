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На севере Кабула авария - город остался без электричества
Блэкаут в Афганистане. Столица страны погрузилась в темноту. Перебои в электроснабжении начались из-за аварии на севере Кабула. Была отключена подача электричества из Узбекистана в некоторые афганские регионы, а также в саму столицу. Сейчас специалисты работают над устранением проблемы. Электричество подают только в больницы и госучреждения. Ранее издание "Уолл Стрит Джорнал" сообщало, что правительство талибов не платит поставщикам за электричество, из-за чего к зиме Кабул может остаться вообще без света.
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