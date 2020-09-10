На севере Мексики продолжаются ожесточенные столкновения между Национальной гвардией и крестьянами

Дело в том что, власти пытаются отвести воду из гигантского здешнего резервуара в Соединенные Штаты, но урожаю местных жителей это грозит неминуемой гибелью. Жертвами конфликта уже стали двое крестьян, десятки ранены. Правительство сообщает о задержанных, у которых конфискованы боеприпасы. У Мексики образовался значительный денежный долг перед США и погашать его предполагается поставками воды: если этот план удастся, до конца октября крестьяне будут лишены возможности обеспечить полив своих полей.



