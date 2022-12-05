На севере Молдовы пограничники обнаружили упавшую ракету

На севере Молдовы,недалеко от границы с Украиной, пограничники нашлиупавшую ракету, сообщает РИА Новости со ссылкой напресс-службу МВД страны.

По информации ведомства, пограничный патруль обнаружил ракету в саду недалеко от города Бричаны.

"В соответствии с планами действий МВД пограничная служба оцепила территорию, где была обнаружена ракета, на место происшествия вызваны саперы", - говорится в релизе.

Принадлежность ракеты устанавливается.

По словам российского военного эксперта Алексея Леонкова, снимки, опубликованные молдавской стороной, позволяют сделать вывод, что это элемент зенитной ракетной системы С-300ПС/ПТ, которая активно применяется в Украине.