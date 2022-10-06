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На севере Нигерии из-за наводнений погибли не менее 75 человек

На севере Нигерии из-за наводнений погибли не менее 75 человек

Сминувшего мая на севере Нигерии в штате Йобеиз-за наводнений и оползней погибли не менее 75 человек, пишет ТАСС со ссылкой на главуслужбы по ЧС штата Мохаммеда Гойе.

"От наводнений пострадали более 31 тыс. домохозяйств", - цитирует его агентство "Синьхуа".

К слову, сезон дождей в Нигерии начинается в конце мая и завершается в сентябре.

Фото: pixabay.com

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