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На севере Танзании разбился пассажирский самолет
Пассажирский самолет упал сегодня в озеро Виктория на севере Танзании. Воздушное судно пыталось приземлиться в аэропорту Букобы, пишет БелТА.
Количество пассажиров и членов экипажа, которые были на борту, пока неизвестно. Сообщается, что спасены 15 человек. На месте работают спасательные катера.
Самолет принадлежит крупнейшей частной авиакомпании Танзании Precision Air. Он вылетел из города Дар-эс-Самала. Отмечается, что в районе аэропорта Букоба в момент посадки был сильный ветер.
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