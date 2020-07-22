На севере Вьетнама затоплено более полутысячи жилых домов

Ливни и дожди на севере Вьетнама. Из-за наводнений затоплено более полутысячи жилых домов. Под водой остаются свыше 200 гектаров сельхозугодий. Не работают две гидроэлектростанции. По данным, погибли 5 человек, еще 3 пострадали.