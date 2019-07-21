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На северо-востоке Индии растет число жертв наводнений - погибших уже свыше 60
Более недели страна находится во власти сильнейших муссонных ливней. В штате Ассам - порядка пяти с половиной миллионов человек оказались в зоне затопления, еще около 150 тысяч размещены в лагерях временного проживания. Паводок затронул 30 из 33 округов штата. Затоплены примерно 4 тысячи 600 деревень. 11 рек штата, в том числе одна из крупнейших в Индии, вышли из берегов. Нанесен серьезный урон инфраструктуре - повреждены мосты, размыты дороги.
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