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На северо-запад Китая обрушились мощные песчаные бури
Их спровоцировал холодный фронт и сильный ветер. Небо окрасилось в желтый цвет, видимость составляет не более 50 метров. Власти призывают население не пользоваться личным транспортом и не покидать дома. Синоптики обещают, что уже завтра обстановка на северо-западе Китая нормализуется.
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