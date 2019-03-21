На северо-запад Китая обрушились мощные песчаные бури

Их спровоцировал холодный фронт и сильный ветер. Небо окрасилось в желтый цвет, видимость составляет не более 50 метров. Власти призывают население не пользоваться личным транспортом и не покидать дома. Синоптики обещают, что уже завтра обстановка на северо-западе Китая нормализуется.

