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На Северо-западе Ирана продолжаются мощные снегопады

В остане Гилан непогода вызвала сход лавины. Погибли 8 человек, еще 85 пострадали. В регионе продолжаются работы по ликвидации последствий стихийного бедствия. Сотрудники экстренных служб сообщают, что в некоторых районах высота снежного покрова превышает 6 метров. Многие автотрассы перекрыты. Есть перебои со связью и электричеством.

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