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На северо-западе Испании бушуют лесные пожары

В автономном сообществе Галисия уничтожено более 3 тысяч гектаров леса. Огонь наблюдается в трех провинциях, Оренсе пострадала больше всех. Также пожар охватил провинции Луго и Понтеведра. Пока взять огонь под контроль не удается.

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