На северо-западе Испании бушуют лесные пожары

В автономном сообществе Галисия уничтожено более 3 тысяч гектаров леса. Огонь наблюдается в трех провинциях, Оренсе пострадала больше всех. Также пожар охватил провинции Луго и Понтеведра. Пока взять огонь под контроль не удается.



