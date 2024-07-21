На северо-западе Китая обрушилась часть автодорожного моста - 12 человек погибли

Обрушение части автодорожного моста произошло в провинции Шэньси на северо-западе Китая. 12 человек погибли. Сооружение не выдержало натиска проливных дождей и паводков.

Спасателям удалось обнаружить пять машин, упавших в реку, однако около 20 авто и более 30 человек остаются пропавшими без вести.