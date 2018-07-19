В провинции Идлиб на северо-западе Сирии эвакуированы почти 7 тысяч мирных жителей. Более 120 автобусов ранее были направлены в осажденные боевиками города Кефрайя и Аль-Фуа. Все жители были вывезены в зоны, подконтрольные Дамаску, в обмен на освобождение заключенных боевиков после того, как представители правительства и вооруженного сирийского ополчения, которое контролирует часть территорий в провинции Идлиб, два дня назад договорились об эвакуации жителей осажденных противниками Дамаска городов.