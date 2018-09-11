На Шри-Ланке ликвидируют последствия крупного разлива нефти

На Шри-Ланке почти 300 солдат ВМС и береговой охраны ликвидируют последствия крупного разлива нефти. При перекачке горючего с танкера в хранилище лопнул трубопровод. В итоге почти 30 тонн нефти оказались в Индийском океане. Нефтяное пятно достигло береговой линии, из-за чего пострадали ближайшие деревни. В этом регионе, к слову, располагаются и несколько курортов.