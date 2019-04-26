На Шри-Ланке опять прогремели три взрыва

Срочные новости вновь приходят из Шри-Ланки. Там опять прогремели три взрыва. Это сообщают местные СМИ со ссылкой на представителя армии. Подробности пока не сообщаются. Напомним, 21 апреля - на католическую Пасху - в Шри-Ланке прогремели восемь взрывов. Террористы атаковали местные храмы, отели и жилой комплекс. Погибли свыше 250 человек, среди них 40 иностранцев. Еще более 500 человек получили ранения.