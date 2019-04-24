На Шри-Ланке прогремел взрыв в кинотеатре

На Шри-Ланке прогремел еще один взрыв. По данным СМИ, он произошел в кинотеатре в Коломбо. Детонация была контролируемая. Полиция проводила действия по обезвреживанию бомбы.



Ранее ланкийские силовики предотвратили теракт в отеле. Премьер-министр Шри-Ланки не исключил, что в ходе спецоперации лидер местной группировки, руководящий нападениями, был убит. В регионе действует режим ЧП. Власти предупреждают жителей острова о сохраняющейся опасности.



Напомним, в воскресенье смертники совершили 8 взрывов в храмах, отелях и жилом комплексе. Число погибших к этой минуте - 359 человек, сотни ранены. Серия терактов произошла, несмотря на предупреждения о возможных нападениях от спецслужб Индии и США. Президент Шри-Ланки уже отдал распоряжение уволить глав спецслужб. По его мнению, трагедии можно было бы избежать, если бы сотрудники службы безопасности страны приняли необходимые меры.