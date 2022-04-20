На Шри-Ланке развернулись массовые протесты - погиб один человек

Массовые протесты развернулись на Шри-Ланке. Погиб один человек. Волнения начались после того, как государственная топливная компания увеличила цены - стоимость литра бензина впервые превысила доллар. Повышена цена и на дизельное топливо. Это спровоцировало волну народного недовольства. К заправкам выстроились очереди, затем начались протесты. Митингующие полностью перекрыли все дороги в город и призвали власти продавать топливо по прежним ценам. Полиция применила слезоточивый газ, а позже открыла огонь по толпе.