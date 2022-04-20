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На Шри-Ланке развернулись массовые протесты - погиб один человек
Массовые протесты развернулись на Шри-Ланке. Погиб один человек. Волнения начались после того, как государственная топливная компания увеличила цены - стоимость литра бензина впервые превысила доллар. Повышена цена и на дизельное топливо. Это спровоцировало волну народного недовольства. К заправкам выстроились очереди, затем начались протесты. Митингующие полностью перекрыли все дороги в город и призвали власти продавать топливо по прежним ценам. Полиция применила слезоточивый газ, а позже открыла огонь по толпе.
В результате применения оружия силовиками погиб один протестующий и 24 получили ранения. Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. Из-за пандемии резко сократился турпоток и поступление иностранной валюты, в результате чего страна не может закупить достаточно топлива.
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