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На Шри-Ланке спасли 180 заблудившихся во время похода студентов
Около 180 студентов медицинского факультета Университета Келании спасены армией и полицией Шри-Ланки, пишет БЕЛТА со ссылкой на Синьхуа.
По информации полиции, студенты отправились в поход на гору Хантана рано утром в субботу. На обратном пути в результате ухудшившейся из-за тумана и дождя погоды они сбились с дороги и заблудились.
Гора Хантана расположена на центральном нагорье Шри-Ланки и считается одним из наиболее популярных мест для пеших прогулок туристов, а также студентов местных университетов. По словам представителя полиции, ежегодно люди теряются в горах из-за непредсказуемых изменений погоды в этом регионе.
Фото: pixabay.com
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