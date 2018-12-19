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На штат Вашингтон обрушился мощный торнадо

На американский город Порт Орчард (штат Вашингтон) обрушился мощный торнадо. Сотрудники экстренных служб оценили масштаб ущерба с высоты птичьего полета. На видео зафиксированы поврежденные и полностью разрушенные постройки. Стихия сорвала крыши с десятков домов. Многие жилые здания частично обрушились из-за упавших деревьев. Данных о жертвах нет.

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