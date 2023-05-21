На Сицилии началось мощное извержение вулкана Этна

Мощное извержение вулкана Этна происходит на Сицилии. Аэропорт соседнего с огнедышащей горой города Катания закрыт на неопределенный срок. Автомагистрали укрывает плотный слой пепла. Силу извержения точно установить не позволяют погодные условия. Этна является наиболее активным вулканом Европы. И сама Сицилия остается регионом, где наблюдается чрезвычайно высокая сейсмическая активность: в XVII веке Катания была практически стерта с лица земли подземными толчками, да и теперь сильные землетрясения фиксируются там ежегодно.