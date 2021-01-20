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На Сицилии произошло извержение вулкана Этна

Фонтаны раскаленной лавы неожиданно выбросил вулкан Этна. Столб пепла достигал в высоту 4 километра. Извержение сопровождалось подземными толчками и раскатами грома. К настоящему моменту толчки почти прекратились. Однако предупреждение быть осторожными в Италии объявили.

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