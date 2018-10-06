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На Сицилии произошло масштабное наводнение

Причиной стали сильные ливни и град. Наиболее сложная ситуация на восточном побережье. Из-за наводнения портовый город Катания, где проживают 300 тысяч человек, полностью парализован: затоплены улицы и первые этажи домов, машины утопают в воде по крышу, не работают школы и госучреждения. При этом прогнозы синоптиков неутешительны - на Сицилию вновь придут дожди.

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