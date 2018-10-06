ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

На Сицилии произошло мощное землетрясение магнитудой почти 5 баллов

Есть пострадавшие. Зафиксировано около 20 афтершоков. Колебания земной поверхности ощутили жители Катании, Мессины и Сиракузы. В Санта-Мария-ди-Ликодия, Бьянкавилле и Адрано были зафиксированы небольшие обрушения зданий, несколько человек получили ранения и были госпитализированы. Многие люди в страхе покинули свои дома и всю ночь провели под открытым небом. Не исключено, что землетрясение связано с активностью вулкана Этна.

Тем временем восточное побережье Сицилии продолжает страдать от мощного наводнения. Его спровоцировали ливни с грозами. Под ударом стихии - популярные туристические курорты. Так, город Катания оказался парализован. Улицы превратились в бурлящие реки. Затоплены трассы, первые этажи жилых домов, подземные парковки и переходы. В регионе отменены занятия в школах.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все