На Сицилии произошло мощное землетрясение магнитудой почти 5 баллов

Есть пострадавшие. Зафиксировано около 20 афтершоков. Колебания земной поверхности ощутили жители Катании, Мессины и Сиракузы. В Санта-Мария-ди-Ликодия, Бьянкавилле и Адрано были зафиксированы небольшие обрушения зданий, несколько человек получили ранения и были госпитализированы. Многие люди в страхе покинули свои дома и всю ночь провели под открытым небом. Не исключено, что землетрясение связано с активностью вулкана Этна.