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На Сицилии проснулся вулкан Этна

В основании склона открылась трещина, из которой поднялся огромный столб пепла и вулканических выбросов. Причиной активности огненной горы стала серия подземных толчков магнитудой 4. Из-за плохой видимости прекратил работу аэропорт города Катания.

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