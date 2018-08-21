На Сицилию прибыло судно с мигрантами

177 нелегалов на прошлой неделе спас корабль итальянской береговой охраны недалеко от побережья Мальты. Сейчас Рим требует от ЕС перераспределить их среди других стран. Накануне глава МВД Италии пригрозил отправить беженцев обратно в Ливию, если Евросоюз не окажет конкретной помощи.