На складе Ozon в подмосковной Истре ликвидировано открытое горение

"В 5:45 на месте пожара объявлена ликвидация открытого горения", - цитирует пресс-службу МЧС России РИА Новости.

3 августа вечером пожар был локализован на площади 55 тыс. кв. м. Спасатели предотвратили переход огня на другие здания площадью 400 тыс. кв. м.