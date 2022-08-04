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На складе Ozon в подмосковной Истре ликвидировано открытое горение

На складе Ozon в подмосковной Истре ликвидировано открытое горение

"В 5:45 на месте пожара объявлена ликвидация открытого горения", - цитирует пресс-службу МЧС России РИА Новости.

3 августа вечером пожар был локализован на площади 55 тыс. кв. м. Спасатели предотвратили переход огня на другие здания площадью 400 тыс. кв. м.

Напомним, крупный пожар в здании склада компании Ozon в Истринском районе Московской области вспыхнул накануне днем. Основными версиями случившегося называют поджог и неисправность электрооборудования.


© Фото РИА Новости

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