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На службу в "Радио Свобода" Запад набирал бывших нацистов, чтобы противостоять СССР

На службу в "Радио Свобода" Запад набирал бывших нацистов, чтобы противостоять СССР

На фоне 9 Мая в Европе случилась очередная истерика: запреты, задержания, переименование ключевых дат. И, знаете, стремительная зачистка истории и подпитка нацизма сегодня вовсе неудивительна, если копнуть чуть глубже и посмотреть, чьи потомки нас учат жизни из западных кабинетов.

Десятки бывших пропагандистов Геббельса стали зерном новой антисоветской информационной политики Запада. Под ширмой ныне экстремистского "Радио Свобода" в 1950-х создавался полноценный пропагандистский холдинг для борьбы с коммунизмом. Финансирование - из американского кармана. Цели вполне ясны и прозрачны. Работать взяли прислужников Гитлера, гестаповцев, эмигрантов, коллаборантов и прочую нечистую на руку публику.

И здесь старые враги в лице нацистов были полезны американцам, чтобы в условиях холодной войны противостоять СССР. На заре редакции "Радио Свобода" во многих странах стали прибежищем сотрудников министерства пропаганды Геббельса и многих коллаборационистов. Так, русское подразделение состояло из бывших палачей, антикоммунистов, главред армянской редакции - сотрудник Гестапо и шеф пропаганды нацистской Словакии.


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Известный политолог Владимир Корнилов подробно изучал состав пропагандистских редакций. Уже не первый год он много и подробно рассказывает о том, кто нас учил и пытается учить демократии. Во время войны многие сотрудники "Радио Свобода" не стеснялись прославлять Гитлера на оккупированных территориях.

Я внимательно изучал коллаборационистскую прессу 1940-х годов, нацистскую, по сути, прессу (они работали в отделе пропаганды в штабе Геббельса). Смотрел личности главных редакторов, авторов основных статей - антисемитских, русофобских, ксенофобских, прославляющих Гитлера. Все статьи были с подписями, так как эти люди в 1941-1942 годах не стеснялись ничего, они думали, что пришли туда навека. Потом смотрел их судьбы - значительная часть этих людей потом работала на "Радио Свобода", "Голос Америки" в русских, украинских службах. Они спокойно из-за бугра нам рассказывали о том, как нужно строить демократию.
Владимир Корнилов, политолог

Многие военные преступники не просто избежали наказания после Второй мировой войны, но и заняли впоследствии высокие должности в НАТО, ЦРУ. А некоторые даже стали президентами! Имена, должности и факты из биографий пособников нацистов смотрите в новом выпуске "Понятной политики".

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