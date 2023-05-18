Я внимательно изучал коллаборационистскую прессу 1940-х годов, нацистскую, по сути, прессу (они работали в отделе пропаганды в штабе Геббельса). Смотрел личности главных редакторов, авторов основных статей - антисемитских, русофобских, ксенофобских, прославляющих Гитлера. Все статьи были с подписями, так как эти люди в 1941-1942 годах не стеснялись ничего, они думали, что пришли туда навека. Потом смотрел их судьбы - значительная часть этих людей потом работала на "Радио Свобода", "Голос Америки" в русских, украинских службах. Они спокойно из-за бугра нам рассказывали о том, как нужно строить демократию.

Владимир Корнилов, политолог