На Стамбул обрушились сильный ливень и град

Эти кадры из Стамбула. На город обрушились сильный ливень и град, стихия затопила улицы и подземные переходы. В считанные минуты автомобили буквально уходили под воду. Для горожан такое буйство природы стало неожиданностью, хотя ранее метеорологи предупреждали жителей, что сильные осадки будут в ряде районов. О пострадавших пока не сообщается, но спасателям работы явно прибавилось.