ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

На Стамбул обрушились сильный ливень и град

Эти кадры из Стамбула. На город обрушились сильный ливень и град, стихия затопила улицы и подземные переходы. В считанные минуты автомобили буквально уходили под воду. Для горожан такое буйство природы стало неожиданностью, хотя ранее метеорологи предупреждали жителей, что сильные осадки будут в ряде районов. О пострадавших пока не сообщается, но спасателям работы явно прибавилось.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все