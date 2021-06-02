На стриминговой платформе Netflix вокруг перевода фильма "Брат 2" не утихает лингвистический вопрос

Лингвистический вопрос не утихает вокруг перевода фильма "Брат 2" на стриминговой платформеNetflix. Изначально специалисты сервиса перевели слово "бандеровец" как "украинский нацистский коллаборационист". После шквала критики и обращения украинской диаспоры перевод был исправлен. Теперь в фильме Алексея Балабанова "Брат-2" слово "бандеровец" переводится на английский не какUkrainian Nazi collaborator, а как "бэндэрайтс".