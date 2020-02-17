На судне в Дании обнаружили 100 кг кокаина

Cто килограммов кокаина обнаружены на судне в Дании. Полиция Копенгагена провела масштабную операцию по задержанию наркодилеров. Арестованы 27 человек - граждане разных стран. Теперь следствию предстоит установить, кто должен был получить запрещенный груз. Известно, что судно шло под флагом Багамских островов.