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На судне в Дании обнаружили 100 кг кокаина

Cто килограммов кокаина обнаружены на судне в Дании. Полиция Копенгагена провела масштабную операцию по задержанию наркодилеров. Арестованы 27 человек - граждане разных стран. Теперь следствию предстоит установить, кто должен был получить запрещенный груз. Известно, что судно шло под флагом Багамских островов.

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