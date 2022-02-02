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На табло аэропорта Вильнюса до сих пор появляются сообщения о вылете самолета Белавиа в Минск
Уровень компетенции и профессионализма продемонстрировали литовские авиаслужбы. В Сети появилось фото из аэропорта Вильнюса. На табло до сих пор появляются сообщения о вылете самолета Белавиа в Минск из Вильнюса. Рейс стоит в указанное время и даже без опозданий. К слову, прошел уже почти год, как Белавиа туда не летает.
Впрочем, чего еще ожидать от аэропорта, который только через пару дней обнаружил на своей электронной почте письмо с угрозой взорвать самолет Ryanair. Не играет на пользу имиджа Литвы и тот факт, что ни у экипажа Ryanair, ни у аэропорта Вильнюса не сохранилась запись их переговоров. Интересный факт. Несколько часов назад в небе над Беларусью зафиксировали самолет из литовской столицы в Москву. Так и хочется спросить: "А что, в облет дороговато?".
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