На Таймс-Сквер протестировали конфетти. Все готово к Новому году

Мир готовится к Новому году. На Таймс-Сквер по традиции протестировали конфетти! В новогоднюю ночь в небо будет выпущена тонна серпантина, среди которого будут тысячи желаний от людей на новый - 2021 год. Их можно было отправить заранее онлайн.