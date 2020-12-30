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На Таймс-Сквер протестировали конфетти. Все готово к Новому году

Мир готовится к Новому году. На Таймс-Сквер по традиции протестировали конфетти! В новогоднюю ночь в небо будет выпущена тонна серпантина, среди которого будут тысячи желаний от людей на новый - 2021 год. Их можно было отправить заранее онлайн.

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