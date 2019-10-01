На Тайване обрушился мост

Шокирующие кадры пришли из Тайваня. На видео попал момент обрушения моста. За мгновенье до ЧП по нему ехал бензовоз. СМИ сообщают о большом количестве пострадавших. По меньшей мере 10 человек госпитализированы. В настоящий момент на месте работают спасатели. Специалисты выясняют, что стало причиной происшествия.