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На Тайване обрушился мост

Шокирующие кадры пришли из Тайваня. На видео попал момент обрушения моста. За мгновенье до ЧП по нему ехал бензовоз. СМИ сообщают о большом количестве пострадавших. По меньшей мере 10 человек госпитализированы. В настоящий момент на месте работают спасатели. Специалисты выясняют, что стало причиной происшествия.

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