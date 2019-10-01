На Тайване после обрушения моста проходит масштабная поисково-спасательная операция

Конструкция рухнула этим утром. Под завалами оказались несколько рыбацких судов. Не менее 20 человек пострадали, 10 госпитализированы. Ведутся поиски еще 6 рыбаков. Инцидент спровоцировал пожар на пристани: туда с моста рухнула автоцистерна.