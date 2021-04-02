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На Тайване продолжается спасательная операция: погибших - 48 человек
На Тайване продолжается спасательная операция после аварии пассажирского поезда. По последним данным, погибших - 48 человек, 118 пострадавших. Пассажиры вызволены еще не из всех вагонов. Операцию усложняет тот факт, что состав остановился в длинном туннеле. Причиной аварии стала плохо припаркованная камнеуборочная техника. Водитель оставил инженерную машину на склоне возле железнодорожных путей и не поставил ее на ручник. Она скатилась на пути и столкнулась с поездом. Полиция Тайваня уже задержала водителя коммунальной техники.
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