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На Техас обрушился сильный шторм

Сильный шторм обрушился на Сан-Антонио в штате Техас. Порывы ветра достигали 70 миль в час. Повреждены линии электропередачи, дома и автомобили. Над городом небо буквально "разрывалось от молний".
Явление произошло из-за резкого наступления холодного атмосферного фронта. Но до конца недели температура воздуха еще будет повышаться, чем может вызвать еще несколько сильных штормов.

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