На Техас обрушился тропический шторм

Тропический шторм "Бета" обрушился на США. Наибольший удар пришелся на побережье штата Техас. Порывы ветра превышали 70 километров в час. Мощные осадки превратили улицы Хьюстона в реки. К слову, "Бета" стал девятым ураганом в этом году, который ударил по континентальной части США. Это рекордное число за столетие.