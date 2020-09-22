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На Техас обрушился тропический шторм
Тропический шторм "Бета" обрушился на США. Наибольший удар пришелся на побережье штата Техас. Порывы ветра превышали 70 километров в час. Мощные осадки превратили улицы Хьюстона в реки. К слову, "Бета" стал девятым ураганом в этом году, который ударил по континентальной части США. Это рекордное число за столетие.
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