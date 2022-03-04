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На территории Украины в районе Запорожской АЭС произошел пожар
Киевский режим ситуацию в стране как не контролировал раньше, так не контролирует ее и сейчас. Это подтверждают даже американские журналисты. Представитель CNN рассказал об этом в прямом эфире.
В Украине продолжается военная спецоперация. Под контролем российских войск сейчас находится трасса Мариуполь - Днепропетровск. В Донбассе ДНР контролирует уже 36 населенных пунктов. К информации, которая сейчас станет основным источником фейков, пожар в районе Запорожской АЭС. Сразу отметим, пожар уже потушен. Тем не менее, Украина сразу попыталась привлечь к этому внимание мирового сообщества. Зеленский даже выпустил экстренное сообщение - всю ночь созванивался с мировыми лидерами. Министр энергетики Украины заявил, что появилась чуть ли не угроза самой масштабной техногенной катастрофы в истории человечества. По сообщениям украинской госслужбы по чрезвычайным ситуациям, пожар произошел за территорией АЭС в специальном учебно-тренировочном корпусе. Жертв нет. Эвакуация не требуется. Возгорание потушено. Радиационный фон в норме.
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