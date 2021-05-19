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На территорию Испании с моря прорвались 8 тыс. мигрантов из Марокко

8 тысяч мигрантов из Марокко прорвались вплавь на территорию испанского города Сеута за 2 дня. Нелегалы смогли проплыть вокруг пограничных барьеров, выдвинутых в море. Некоторые добирались по суше во время отлива. Местные жители в панике. Власти ввели в город армию для охраны населения и отлова мигрантов. Испанские войска пытаются разгонять толпу с помощью слезоточивого газа.


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