Последствия разрушительной стихии. После мощных ливней на трассе Абакан - Ак-Довурак появилась огромная пробоина. Движение транспорта здесь ограничено в обоих направлениях, предупредили в ГИБДД Хакассии. Местные власти были вынуждены временно отменить пассажирские автобусные рейсы. Автомобилистов предупредили о надвигающихся обильных осадках.