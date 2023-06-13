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На трассе Абакан Ак-Довурак появилась огромная пробоина

Последствия разрушительной стихии. После мощных ливней на трассе Абакан - Ак-Довурак появилась огромная пробоина. Движение транспорта здесь ограничено в обоих направлениях, предупредили в ГИБДД Хакассии. Местные власти были вынуждены временно отменить пассажирские автобусные рейсы. Автомобилистов предупредили о надвигающихся обильных осадках.

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