На Цукерберга и его жену подали в суд их домработники

На семейную пару основателя Facebook Цукерберга и его жену подали в суд домработники. Известного программиста и его супругу обвиняют в сексуальных домогательствах и дискриминации. В иске указывается, что истцы подверглись травле из-за своей ориентации и цвета кожи. Помимо этого, пару обвиняют в несвоевременной выплате зарплат сотрудникам.