На туристическую тропу в Мачу-Пикчу сошел оползень

На популярную среди путешественников тропу инков в Мачу-Пикчу сошел оползень. Один человек погиб, еще двое пострадали. Все - сотрудники местного турагентства. ЧП случилось на высоте более 3 тысяч метров над уровнем моря из-за обильных осадков. Дожди в этом районе не прекращаются несколько дней. Из-за непогоды эвакуация пострадавших затруднена. Вся туристическая деятельность в районе остановлена.