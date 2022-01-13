На улицах Алматы жизнь постепенно возвращается в привычное русло - свидетельствует и съемочная группа АТН, которая вылетела в Казахстан, чтобы освещать происходящие там события. Работают уже в штатном режиме банки, магазины, ходит общественный транспорт, функционируют АЗС. Возобновилась работа аэропорта. Внутренние и международные рейсы сегодня по расписанию - с 8:00 до 21:00. Для проезда в мегаполисе открыли и главную площадь Республики.