На улицах городка в Португалии разлились винные реки

Более 2 млн литров вина омыли улицы небольшого городка в Португалии. На одном из заводов произошел разрыв резервуаров, где хранился алкогольный напиток.

Местные власти опасались экологической катастрофы, но алкоголь в местную реку не попадет. Сотрудники завода быстро взялись за дело. Почти все, что утекло, удалось собрать. Говорят, отправили на станцию очистки сточных вод.