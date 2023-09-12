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На улицах городка в Португалии разлились винные реки
Более 2 млн литров вина омыли улицы небольшого городка в Португалии. На одном из заводов произошел разрыв резервуаров, где хранился алкогольный напиток.
Местные власти опасались экологической катастрофы, но алкоголь в местную реку не попадет. Сотрудники завода быстро взялись за дело. Почти все, что утекло, удалось собрать. Говорят, отправили на станцию очистки сточных вод.
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