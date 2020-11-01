На улицах Киева уже по обыкновению жгут файеры и зовут вешать врагов родины

В Украине партия Владимира Зеленского "Слуга народа" одержала уверенное поражение на местных выборах. Впрочем, наш сосед - это такая страна, где мало шума не бывает. У процессов, которые протекают в Украине, есть удивительная особенность: разрушительную детонацию страстей там способен вызвать любой пустяк, взрыв может спровоцировать какой-то совершенно неожиданный малозаметный повод. На сей раз триггером внутриполитического кризиса стало вполне как будто проходное решение Конституционного суда. Вдруг обнаружилось, что оно чревато обнулением недавних местных выборов, госпереворотом и даже импичментом Зеленскому. И вот на улицах Киева по обыкновению уже жгут файеры и зовут вешать врагов родины. В общем, "Украина - цэ Еўропа".

Говорят, настоящая леди способна из ничего сделать салат, шляпку и скандал. Украинский истеблишмент, подобно женщине, переменчив, эмоционален и властен, но есть меж ними существенное различие: правящий класс страны не знает проблем с деньгами, поэтому салаты и шляпки себе в любом количестве покупает, а нерастраченную энергию направляет на организацию бурнокипящих скандалов. Нынешний, чреватый поистине тектоническими переменами для политического ландшафта Украины, вспыхнул в буквальном смысле на ровном месте. Неделю назад в стране прошли выборы в местные органы власти - в разнообразные городские, районные, областные и прочие рады. Для президента Зеленского результаты электоральной кампании стали если не катастрофой, то ушатом холодной воды точно - впервые за 17 месяцев его харизма не помогла "Слуге народа" выиграть. Чего-то подобного политтехнологи президента ждали: Зеленскому даже рекомендовали отменить местные выборы под предлогом карантина. Но он истово верил в несокрушимость собственной популярности - и проиграл. "Слуги народа" практически всюду были третьими по числу набранных голосов, уступив структурам местных чиновников - так называемой Партии мэров, а также "Европейской солидарности" Петра Порошенко на западе и оппозиционерам из структуры с неблагозвучным названием ОПЗЖ на востоке. Многие местные эксперты немедленно пообещали Украине Страшный суд и Апокалипсис.

Елена Лукаш, экс-министр юстиции: "Нет больше национальной партии, к которой, как к центру власти, потянулись бы все региональные элиты. Украина - это лоскутное одеяло, которое трещит по швам".

Думается, это еще не была катастрофа: выборы всего лишь дали старт поиску нового компромисса между региональными элитами и общеукраинскими олигархами. Быть может, такой консенсус даже был достигнут еще до голосования - никак иначе не объяснить, почему нарушения электоральных процедур были массовыми, но никто таковыми не возмутился и результаты не обжаловал. Вернее, возмущались, конечно, но лишь представители несистемной "Партии Анатолия Шария". Вот, к примеру, ее представители наблюдают, как члены избиркома в Днепре проставляют в бюллетенях галочки.







А вот активисты "Партии Шария" наблюдают нашествие старушек, которые, чтобы заработать 300 гривен, они же 10 евро, освоили смартфоны и шлют для отчета снимки своих бюллетеней покупателю голосов.

Но партийцы Шария, кажется, единственные, кто исключен из участия в олигархическом консенсусе и на них, маргиналов, стараются не обращать внимания: их заявления о нарушениях так и пропали втуне. Местные выборы завершились, может, и не к всеобщему удовольствию, но формированием нового баланса сил: власть с национального уровня понемногу перетекает на уровень региональный и, если процесс продолжится, к окончанию своего срока Зеленский рискует стать эдаким украинским аналогом британской королевы. Но тут кто-то вновь властно смешал все фигуры на местной шахматной доске. Конституционный суд страны внезапно принял решение о приостановке ряда положений закона, направленного против казнокрадства. В частности, отменялось обязательное электронное декларирование доходов чиновниками, а также урезались права Национального антикоррупционного бюро. Тут выяснилось, что решением этим де-факто отменены результаты местных выборов: никто из победителей не может получить мандаты без опубликования отчета о собственности и доходах, а такой отчет суд как раз и упразднил. Нельзя сказать, что декларация была как-то по-особенному эффективна в борьбе с коррупцией. Лабораторно-чистым примером может быть знаменитый казак Гаврилюк: он пришел в парламент с Майдана в буквальном смысле голым и босым. Буквально на глазах, несмотря на скромную зарплату, Гаврилюк оброс турбийонами, бриони, джипами. А на родине у него образовался многоэтажный коттедж с видом на карпатскую полонину. Декларациями такое никак не объяснялось: есть ли они, нет ли их - это никак не влияет циркуляцию коррупционных потоков. Собственно, и конфликт между президентом и Конституционным судом по поводу деклараций - он не о чистоте рук, а о том, кто за этой чистотой будет следить. Антикоррупционное бюро, как принято считать, контролируется и формируется американцами: злые украинские языки говорят о засилье в этой структуре выучеников структур Джорджа Сороса.

И электронные декларации, которые проверяет бюро, - это инструмент, позволяющий взять под контроль всю вертикаль власти: не обязательно сажать чиновника с необъясненными доходами, достаточно ему на эту необъяснимость указать - и он станет послушнее котенка. Таким образом, Конституционный суд выступает здесь на стороне коррупционеров-патриотов против коррупционеров-космополитов. Понятно, что бой вокруг деклараций разгорелся последний и решительный.





