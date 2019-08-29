На улицах Мадрида сугробы снега

В Мадрид раньше положенного пришла зима! На улицах сугробы снега. Их оставил мощный град, который прошел накануне. На регион ранее обрушились все возможные осадки. Мощные ливни вызвали транспортный коллапс. С перебоями работали метро, а также аэропорты и железнодорожные вокзалы.